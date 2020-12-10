Şehitlerin hatıralarını yaşatmak için "Şehitler Diyarı Osmaniye" yazıldı

Osmaniye'de şehitlerin hatıralarını yaşatmak için Tehçi köyü yakınlarında bir tepeye Türk Bayrağı'nın da yer aldığı "Şehitler Diyarı Osmaniye" yazısı yazıldı.

Verdiği şehitlerle adını Şehitler Diyarı Osmaniye olarak andıran şehir konumuna gelen Osmaniye'de şehitlerin hatıralarını yaşatmak için Tehçi köyü yakınlarında bir tepeye her noktadan görülebilecek şekilde Türk Bayrağı'nın da yer aldığı "Şehitler Diyarı Osmaniye" yazısı yazıldı. Yazının bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz'a bilgiler veren Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, “Şehitler Diyarı Osmaniye yazısı, kent sınırları içerisinde yapılan hızlı tren güzergahında yer alıyor. Tehçi köyü mevkiinde kapalı tünel üzerinde oluşan yamaca kaya vidalar üzerine çelik hasır ve beton uygulanarak oluşturulan zemine kompozit panellerle yapıldı” dedi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise, "Vatanımızın birlik ve bütünlüğü için çok sayıda evladını şehit veren yiğit Osmaniye'mizin şehitlerinin manevi hatırası için yaşatmak için bu yazıyı yazdırdık. Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Kahraman şehitlerimizin mekânları cennet, ruhları şad olsun" diye konuştu.