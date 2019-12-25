İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sel suları Kadirli-Adana karayolunu ulaşıma kapattı

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde sel suları Kadirli-Ceyhan-Adana karayolunu ulaşıma kapattı.

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde sel suları Kadirli-Ceyhan-Adana karayolunu ulaşıma kapattı.


Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ile Ceyhan ve Adana'yı birbirine bağlayan karayolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Kadirli-Adana karayolu Çatalhöyük mevkisinde bulunan Çatalca Deresi taştı. Sulama kanalları ve arklar da taşınca Avcılar köyünden geçen Kadirli-Adana karayolu adeta göle dönüştü. Sel sularından dolayı kapanan yol üzerinde güvenlik tedbiri alan jandarma ve karayollarına bağlı ekipler, Kadirli'den Adana'ya gitmek isteyen vatandaşları Kadirli-Kozan-Adana karayoluna yönlendirdi. Ancak Adana-İmamoğlu ilçesi arasında bulunan Mustafalar mevkisinde sel sularından dolayı yol çökünce Adana-Kozan yolu da ulaşıma kapandı.


Kadirli-Adana karayolu üzerinde bulunan Çatalhöyük ve Avcılar köylerinde yarım metreyi bulan sel suları nedeniyle bazı evleri ve ahırları su bastı. Jandarma bölgede çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.