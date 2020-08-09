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Serinlemek için girdiği leğende boğuluyordu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuk, serinlemek için girdiği leğendeki suda boğulmaktan son anda kurtuldu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuk, serinlemek için girdiği leğendeki suda boğulmaktan son anda kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Yeniceharuniye Mahallesi Karataşlık semtinde ikamet eden Fadıma ve Ökkeş Sade çiftinin 4 yaşındaki çocukları Onur Sade, serinlemek için girdiği su dolu leğende aniden fenalaştı. Boğulma tehlikesi yaşayan küçük Onur için olay yerine hemen ambulans çağrıldı. Düziçi Devlet Hastanesi Acil Polikliniğinde tedavi altına alınan Onur Sade, burada yapılan müdahalenin ardından hayata tutundu.

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