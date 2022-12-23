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Servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, ilçeye bağlı Cemalpaşa Mahallesi Adalet Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. 80 S 7028 plakalı öğrenci servisi ile Recep Sel'in (19) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada servis minibüsünün altında kalan Sel, çevredekilerin yardımıyla minibüsün altından çıkarıldı. Ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Sel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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