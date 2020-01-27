Seyyar satıcı tezgahını Elazığ için açtı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sokak tezgahında seyyar satıcılık yapan esnaf, bugünkü satıştan kazanacağı geliri Elazığ depremzedelerine bağışladı.

Kadirli ilçesinde sokak tezgahında Adana'ya has bir tür yiyecek olan şırdan satıcılığı yapan Mustafa Güvel isimli esnaf bugün tezgahını Elazığ depremzedeleri için açtı. Satıştan kazanacağı tüm geliri Elazığ'daki depremde zarar gören vatandaşlara göndereceğini belirten Güvel tezgahına da üzerinde, "Bugünkü gelirimiz Elazığ'daki kardeşlerimiz için” yazılı afiş astı. Sokak tezgahında şırdan satarak geçimini sağlayan Mustafa Güvel, "Elazığ'daki deprem bizi derinden etkiledi üzdü. Biz burada depremi çok az da olsa hissettik. Ona rağmen korkuya kapıldık. Bu depremi yaşayanların acısını çok iyi anlıyorum. Bu yüzden Elazığ'daki yangına bir damlada olsa bir su dökme amacıyla bugün tezgahımda kazandığım geliri bir kuruşuna dahi dokunmadan Elazığ'da ki kardeşlerime bağışlıyorum” şeklinde konuştu