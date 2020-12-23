İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Osmaniye’de psikolojik sorunları olduğu bildirilen bir kişi, tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Osmaniye'de psikolojik sorunları olduğu bildirilen bir kişi, tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, 30'lu yaşlardaki F.K. isimli şahıs motosikleti ile geldiği Karaçay mesire alanında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri F.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yerine gelen polis ekipleri, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsın yanında bir tabanca buldu.


Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi tabuta konularak otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.