Silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde arsa meselesi yüzenden aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Güney Koç, hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan Fevzi A. ve Güney Koç arasında arsa meselesi yüzünden husumet bulunuyordu. İddiaya göre Fevzi A., Güney Koç ile konuşmak için yanına gitti. Şahıslar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Belindeki silahı çıkaran Güney Koç, Fevzi A.'ya etmek isterken çıkan arbede de Güney Koç başından vuruldu. Başından yaralanan Güney Koç olay yerine gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güney Koç'un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güney Koç'un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından F.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.