Silahlı kavgaya karışan şahıs gasp ettiği kamyonetle polis aracına böyle çarptı: 2'si polis 5 yaralı

Osmaniye'de bir kişiyi silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçarken yine silah zoruyla kamyonet gasp eden şahıs polis aracına çarptı. Kazada 2'si polis 5 kişi yaralanırken kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 7039 sokak üzerinde meydana gelen silahlı kavgada Mustafa Samet T. (19) husumetlisi olduğu iddia edilen Eyüpcan K.'yı silahla bacağından yaraladı. Olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs, yakalanacağını anlayınca havaya ateş ederek silah zoruyla Sami K.'ye ait 31 AGB 602 plakalı kamyoneti gasp etti. Kamyonetle kaçmaya çalışan zanlı, Poligon Caddesi'nde ekip aracı ile seyir halindeki bir otomobil ve park halinde olan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle Komiser Yardımcısı E.G., polis memuru M.Ç. ile sivil araçta bulunan M.S.Y., M.E.K. ve şüpheli Mustafa Samet T. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sayıda sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Komiser Yardımcısı E.G., polis memuru M. Ç. ile M.S.Y. ve M.E.K.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde silahıyla birlikte yaralı olarak gözaltına alınan şüpheli Mustafa Samet Topal hakkında adli tahkikat başlatılırken Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kaza yerinde çalışma başlattı.

Öte yandan kaza haberini alan Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş hastaneye gelerek yaralı polislerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.