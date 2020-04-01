İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinan Aslantaş iş hayatında ilk büyük adımı atıyor

Genç iş adamı Sinan Aslantaş, İstanbul’da yeni yapılacak Gelişim Üniversitesi Safa Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getiriliyor.

Genç iş adamı Sinan Aslantaş, İstanbul'da yeni yapılacak Gelişim Üniversitesi Safa Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getiriliyor.


21 yaşındaki iş adamı Sinan Aslantaş, her şubelerinde olduğu gibi bu hastanelerinde de önceliklerinin her zaman hastaları olacağını söyledi. Bu nedenle hasta ve yakınlarının gereksinimlerine, beklentilerine değer verdiklerini belirten Aslantaş, huzurlu bir tedavi süreci geçirmeleri için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.


Türkiye'nin sağlık sektöründe Avrupa'dan daha iyi olanakları ve imkanları olduğunu belirten Aslantaş, iş yaşantısı boyunca hastaların yaşam kalitesini artırmak için dünya standartlarında sağlık hizmeti sunacaklarını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.