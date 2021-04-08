Sinir krizi geçiren adam ev eşyalarını 8'inci kattan attı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir sitenin 8'inci katındaki dairesinde sinir krizi geçiren adam, evde eline ne geçirdiyse 8'inci kattan aşağı attı. Güçlükle ikna edilen adam sakinleştirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Cemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Çıtırık sitesinde meydana geldi. Sitenin 8'inci katında oturan Sami Ç. (60) isimli adam iddiaya göre yaşadığı ailevi problemlerinden dolayı oğluyla arasında geçen tartışma sonrası sinir krizi geçirdi. 8'inci katta bulunan evinin balkonuna çıkan Sami Ç. eline ne geçtiyse balkondan aşağı fırlattı. Site içerisindeki park halindeki otomobillerin de zarar gördüğü olayda polis ve itfaiye ekipleri Sami Ç.'yi ikna etmeye çalıştı.

Evin kapısını da üzerine kilitleyen şahıs için ekipler içeri girmeyi başararak Sami Ç.'yi ikna etti. Olayın ardından sedye ile evden çıkartılan Sami Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.