İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SİT alanında kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesindeki SİT alanında kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki SİT alanında kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine, ilçeye bağlı Lalegölü köyü Gökosman mevkisinde birinci derece SİT alanında izinsiz kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.


Gözaltına alınan R.B., S.A., A.D., İ.B., B.C. ve H.A.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.