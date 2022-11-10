İhlas Haber Ajansı

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Site bahçesinde yılan paniği

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar tarafından bir site bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar tarafından bir site bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kadirli'deki bir sitenin bahçesinde dolaşan yılanı fark eden site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yılan, ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yakalandı.


Torbaya konulan yılan, ilçe merkezine uzak bir bölgede doğaya bırakıldı.

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