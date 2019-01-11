Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yalnız yaşadığı evde soba yakarken elbisesi tutuşan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 160'ıncı sokaktaki evinde yalnız yaşayan Sultan Uslu'nun (64) evinden duman çıktığını gören komşuları hemen eve koştu. Komşular salondan dışarı açıdan kapının arkasında tamamen yanmış şekilde duran Sultan Uslu'nun cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ilk bulgulara göre yaşlı kadın, evde bulunan sobayı yakmak isterken sobanın püskürmesi sonucu elbisesi ve saçları tutuşarak yanıp hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sultan Uslu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.