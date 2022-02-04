Soğuk kış günlerinde sokak kedilerine sıcak yuva

Osmaniye'de soğuk kış günlerinde sokak kedilerinin sıcak yuvada barınabilmeleri amacıyla kentin belirli noktalarına kedi evleri yerleştirildi. Gönüllülerin de destek verdiği projede Osmaniye Belediyesi tarafından özel olarak üretilen kedi evlerinde 20 kedi aynı anda barınabilecek.

Osmaniye Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak kedilerini unutmadı. Gönüllülerinde verdiği destekle Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kedi evleri projesi kapsamında kentin belirli noktalarına kedi evleri yerleştirildi. Her kedi evinde yaklaşık 20 kedinin barınması hedeflenirken kış günlerinde kedilerin besin ihtiyacı da unutulmadı. Belediye tarafından gönüllülere verilmek üzere mama desteği sağlanırken kedi evlerinin bakımı ve besleme işlemleri de gönüllüler tarafından gerçekleştirilecek. Böylelikle kedi evlerinin önüne bırakılan kuru mamalar soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan kedilerin besin ihtiyacını karşılayacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Osmaniye Patileri Derneği Başkanı Latife Merve Turhan, “Osmaniye Belediyemizin yaptığı kedi evlerini dağıtımını birlikte gerçekleştirdik. Yerleştirdiğimiz yerlerde çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor. Vatandaş olarak bizlere düşen görev, kedi evlerimize zarar vermeden çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak adına kedilerimizin besleme noktalarına mama ve su dağıtımını yaparak beslenmelerini sağlamak. Bu barınakların bakımı ve kedilerimizin beslenmesi gönüllülerimiz tarafından yapılacak. Belediyemize bu örnek uygulama için ve biz hayvan severlere verdiği destekler için teşekkür ediyorum” dedi.

Osmaniye Belediyesi tarafından üretimi yapılarak gönüllülerle birlikte belirlenen noktalara yerleştirilmesi yapılan kedi evleri çocukların da ilgi odağı oldu. Yapılan çalışmaları meraklı gözlerle izleyen çocuklar, “Osmaniye Belediyesine çok teşekkür ederiz. Mamaları bittiğinde bizler de mama getirerek onları besleyeceğiz. Hayvanları korumak için çok iyi düşünülmüş. Mahallemize ve hayvanlara çok güzel katkı sağladı. Kadir amca sizi çok seviyoruz. Çok güzel yapmışsınız” diye konuştular.