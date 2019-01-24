"Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora" Projesi başladı

Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı kapsamında her yaştaki vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmaları amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora" projesi Osmaniye'de start aldı.

Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 21 Ocak 2019 Pazartesi gününde itibaren tüm illerde okul çağındaki çocuk ve gençlerimizi sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasında ebeveynlerin rolünün öneminden hareketle, spor aracılığı ile çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesi “Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spor” adlı proje kapsamında Tosyalı Spor Salonu 7 / 24 spor yapmak isteyen vatandaşların hizmetine açıldı.

Tüm Vatandaşlarımızı Spora Davet Ediyoruz

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, tüm Türkiye'de 21 Ocak 2019 Pazartesi gününden itibaren başlayacak olan ve Osmaniye'de Tosyalı Spor Salonunda hayata geçirilecek olan Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımıza Spor adlı proje kapsamında tüm vatandaşlarımızı spora davet etti. Tosyalı Spor Salonunun 7 / 24 açık olduğunu belirten İl Müdürü Loğoglu, yetişkinlere yönelik voleybol branşında ilk spor turnuvamızı başlattık vatandaşlarımız istedikleri saatte salonumuzu ziyaret ederek spor yapabilirler şeklinde konuştu.