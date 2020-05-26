İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamaya bu kez sahipsiz at takıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, şehrin en işlek caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis noktasına gelen başıboş at, yakalanarak Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, şehrin en işlek caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis noktasına gelen başıboş at, yakalanarak Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.


Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekiplerinin yanına yol üzerinde başıboş şekilde yürüyen at geldi. Atı görünce önce şaşıran polisler ardından atı yakalayarak bir direğe bağladı. Ardından da Kadirli Belediyesinden yardım istediler. Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri ihbar üzerine gelerek, atı teslim alıp barınağa götürdüler.


Barınak yetkilisi Veteriner Hekim Murat Traş, “Polisimizin ihbarı üzerine gelerek atı teslim aldık. Eğer atın bir sahibi varsa gelerek hayvan barınağımızdan teslim alınabilir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.