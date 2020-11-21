Sokağa çıkma yasağını yanlış anlayan sanayi esnafı işyerlerini açmadı

00'a kadar işyerlerini açmadı. Yasağın bugün geçerli olduğunu düşünen esnaflar saat 10'dan sonra iş yerlerini açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri açıklamıştı. Bunun üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağıyla ilgili tüm yurtta geçerli olan kısıtlamayı yayınladı. Kısıtlama saatinin günlerdir vatandaşlar arasında konuşulması kafaları karıştırdı. Cuma akşamı 20.00'dan başlayıp cumartesi günü saat 10'a kadar sokağa çıkma yasağı olduğunu düşünen Osmaniye Düziçi ilçesi sanayi esnafı iş yerlerini saat 10.00'a kadar açmadı. Yasak saatinin kafaları karıştığını belirten esnafalar, iş yerleri açmak için saat 10'a kadar beklediklerini kaydetti.

Kısıtlama saatlerinden dolayı kafalarının karıştığını ifade eden sanayi esnafı, “Sokağa çıkma yasağı var zannettik. Ama gün ve saatleri karıştırmışız. Şimdi saat 10 ve geldik işyerlerimizi açıyor” dediler.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, “Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır” denilmişti.