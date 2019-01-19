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Sokak fotoğrafçısı, fotoğrafın inceliklerini anlattı

Osmaniyeli fotoğraf sanatçısı Ozan Kaan Erkan, son zamanlarda yoğun ilgi gören sokak fotoğrafçılığının inceliklerini anlattı.


Henüz 18 yaşındayken fotoğrafçılıkla tanışan Ozan Kaan Erkan (26) bir stüdyoya bağlı kalmaktansa sanatını sokakta yapıyor. Tiyatro ve resim eğitimi de alan genç yeteneğin fotoğrafları ise özellikle sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.


Sokak fotoğrafçılığı hakkında bilgi veren Erkan, “Sokak fotoğrafçılığı, fotoğrafçılık dalları arasında en zor ve eğlenceli olanlardan biridir. Doğal ışıkla anı yakalamaya çalışan fotoğrafçılar, günlük yaşamın en güzel karelerini insanlara aktarırlar. Fotoğraf sanatçıları Adım adım, kare kare sokağı yaşatan fotoğraflarla portre ve mimari fotoğrafçılık için de emek vermiş olurlar. Sokak fotoğrafçıları gün ışığını çok iyi kullanmalıdır. Ancak gün ışığı yetersiz durumlarda flaş kullanmaktan da korkulmamalıdır. Sokak fotoğraf çekimleri de portre fotoğrafları gibi hazırlıksız olduklarında daha etkileyici oluyor. Kişilerin ve konunun sizi fark etmediği ve en doğal olduğu anları izleyerek başarılı sokak fotoğrafları yakalayabilirsiniz. Modelli çekimlerde dahi varlığınızı unutturmanız gerekebilir. Fotoğraflarda etkileyicilik konunun hazırlıksız olmasıyla doğru orantılıdır” dedi.


Başta Adana, Mersin İstanbul gibi şehirlerin fotoğrafçılık sanatı açısından tablo gibi manzaralar çıkartılan fotoğraflar çekildiğini belirten sanatçı sokak fotoğrafçılığı için ruhu özgür bırakmak tanımını yapıyor.


Ozan Kaan Erkan, “Ben özgür ruhlu biriyim. İşime stüdyolarda başladım ve hala stüdyo fotoğraf çekimlerim mevcut ve devam etmekte fakat beni sokak modasının ve çekimlerimin içine atan şey hayal gücümü işime yansıtma isteğimdi. Sokak fotoğrafçılığında dilediğin kadar ruhun özgür olabilir” şeklinde konuştu.

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