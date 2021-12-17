Sokak hayvanları için gönüllülük seferberliği

Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nde bulunan sokak hayvanlarının bakım işlemlerini yapmak ve sahipsiz sokak hayvanları için yapılacak olan beslenme gibi projeler için gönüllü katılımlar devam ediyor.

1 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe giren “Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gönüllü Katılım Yönergesi“ kapsamında ilk işbirliği protokolü Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Patileri Derneği (OSPA-DER) arasında imzalandı. İmza töreninde bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, “Osmaniye Belediyesi olarak sokak hayvanları için yürüttüğümüz bu projeye desteklerinden dolayı Osmaniye Patileri Derneği yönetimine ve üyelerine teşekkür ediyorum. Osmaniye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimizde faaliyet gösteren STK'lar ve kamu kurumları ile de çalışmalar yürüterek gönüllülük faaliyetlerini daha da arttıracak ve şehrimizin bir parçası olan sokak hayvanları için güzel projelere imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Osmaniye Patileri Derneği Başkanı Latife Merve Turhan ise, “Osmaniye'miz, belediyemiz ve derneğimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sokak hayvanları için yürütülen çalışmalarından dolayı Osmaniye Belediyesine teşekkür ediyorum“ dedi.