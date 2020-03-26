Sokak hayvanları için mama bıraktılar

Düziçi'nde bir grup hayvansever tarafından sokak hayvanları için sokaklara mama bırakıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Düziçi'nde korona virüs salgını dolayısıyla lokanta ve kafeteryaların kapatılması sokak hayvanlarının besin bulmasını güçleştirdi. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için, ilçedeki bir gurup hayvansever tarafından park ve bahçeler başta olmak üzere sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu yerlere mama bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Osmaniye Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Mahmut Yaş, “ Düziçi'nde korona virüs dolayısıyla lokanta ve kafeteryalar kapatılınca sokak hayvanlarının aç kaldığını ve besin bulmakta zorlandığını gördük. Bu nedenle gönüllü hayvansever arkadaşlarımızla aramızda böyle bir karar alarak harekete geçtik. Kendi imkanlarımız ile temin ettiğimi mamaları, Düziçi Fen Lisesi Kampusu içerisi, park ve bahçeler başta olmak üzere sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu toplam 15 ayrı noktaya bıraktık. Bu yerleri de 3 günde bir kontrol ediyor, eksilen ve biten mamaların yerine yenilerini koyarak hayvanların aç kalmamasına çalışıyoruz” dedi.