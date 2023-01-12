İhlas Haber Ajansı

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Sokak hayvanlarına jandarma şefkati

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde sokak hayvanları jandarma ekipleri tarafından beslendi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde sokak hayvanları jandarma ekipleri tarafından beslendi.


İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ile Hasanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bakıma muhtaç ve beslenme sıkıntısı çeken sokak hayvanları beslendi. Kırsal alanda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yanına giden ekipler, elleriyle onları besledi.


Sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmaların jandarma ekipleri tarafından devam edileceği belirtildi.

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