Sokak köpeğinin kalçasında oluşan tümör ameliyatla alındı

Osmaniye'de sokak köpeğinin kalçasında oluşan 860 gram büyüklüğündeki tümör ameliyatla alındı.

Osmaniye merkez Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir sokak köpeğinin kalçasında oluşan tümörü gören bir vatandaş durumu Osmaniye Belediyesi Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese Veteriner Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan köpek vakit kaybedilmeden tedavi edilmek üzere nöbetçi veteriner hekime götürüldü.

Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından tedavi altına alınan 6 yaşındaki kangal cinsi sokak köpeğinin kalçasındaki 860 gram büyüklüğünde tümör yaklaşık 3 saat süren operasyonla alındı. Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Veteriner Hekim Ali Laçinbala, köpeğin tedavisinin tamamlanmasının ardından Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakımına devam edileceğini söyledi.