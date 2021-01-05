Sokak ortasında sopalı aile kavgası: 5 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde baba ve çocukları arasında yaşanan coplu sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Şehit Vedat kocadallı Mahallesi, belediye hizmet binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan S.Ç. isimli şahıs ile yolda karşılaştığı oğlu D.Ç ve gelini S.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya adamın diğer oğlu A.Ç ve kızı F.Ç. de karışınca sopa ve copların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerinde bulunanların ve olay yerine gelen polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu olan yaralıları polis gözaltına aldı. Kavgaya karışan aile bireylerine polis sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri için 15 bin 750 TL para cezası uyguladı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.