Sporcu fabrikası inşaatında sona gelindi

Osmaniye Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yapımı devam eden ‘Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu' inşaatında sona gelindi. Salonun Osmaniye için hayati öneme sahip olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, gençlerin profesyonel sporcu olması yönünde önemli bir salon olacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Osmaniye Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık bir yıl önce ihalesi yapılan ‘Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu' inşaatı devam ediyor. 2021 Ocak ayında başlanan inşaatın 2022 Mart-Nisan aylarına kadar teslim edilmesi planlandı. Tamamlandığında Osmaniyeli vatandaşlara hizmet verecek olan salonda gençlerin profesyonel sporcu olması yönünde de önemli bir adım atılmış olacak. Modern bir bina ile hizmet verecek olan sporcu fabrikasında 4 adet büyük spor salonu, 1 adet uluslararası spor müsabakalarının yapılacağı spor salonu, 30 adet idare personel odası, 10 adet antrenör odası, giyin odaları, kafeterya, konferans salonları, masaj salonu ile öğrencilerin dinlenme alanları bulunuyor.

Çok amaçlı spor salonu hakkında bilgiler veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaklaşık bir yıl önce ihalesi yapılan sporcu fabrikasının inşaatı son hızla devam ediyor. Sporcu fabrikamızın içerisinde 4 adet büyük spor salonu, 1 adet uluslararası spor müsabakalarının yapılacağı spor salonu, 30 adet idare personel odası, 10 adet antrenör odası, giyin odaları, kafeterya, konferans salonları, masaj salonu, öğrencilerin dinlenme alanları gibi sporcularımıza hizmet edebilecek alanlar bulunmaktadır. Peki neden sporcu fabrikası, Osmaniye'miz için son derece hayati önemi olan özellikle gençlerin çok daha profesyonel olabilecekleri bir alan olması açısından önemli bir mekan olacaktır” diye konuştu.