Su dinamosu çalan şüpheliler yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Su Dinamosu ve Elektrik Kablosunun Çalınması” olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin B.C.Y. ve T.K. olduğunu belirledi. Her iki şüphelide çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.