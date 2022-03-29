İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale

Osmaniye’de bir su fabrikasının depo ve palet bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Osmaniye'de bir su fabrikasının depo ve palet bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı. İki kişinin dumandan etkilendiği yangına işçilerin pet şişelerle müdahale etmesi dikkat çekti.


Alınan bilgiye göre, Bahçe ilçesine bağlı Nohut köyünde bulunan İdeal Su Fabrikası'nın depo ve palet bölümünde yangın çıktı. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Fabrika çalışanlarının pet şişe ile müdahale etmesi dikkat çekti.


Öte yandan elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 işçi, ambulans ile Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.