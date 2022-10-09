İhlas Haber Ajansı

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Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Osmaniye’de düştüğü su kuyusunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'de düştüğü su kuyusunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Olay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan su kuyusundan ses geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar kuyuda mahsur kalan bir kedi gördü. Kendi imkanlarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Osmaniye Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra merdiven yardımıyla kuyuya inen ekipler kediye bulunduğu yerden çıkardı.


Sağlık taramasının ardından yiyecek ve su verilen kedi daha sonra yaşam ortamına salındı.

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