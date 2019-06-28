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Su patlağını tamir etmeye çalışan belediye işçileri dalgıçlık yaptı

Osmaniye’de şehir içme şebeke suyu ana hattında meydana gelen su patlağına müdahale eden belediye işçileri, tehlikeye aldırış etmeden çamurlu suyun içine dalıp patlağı tamir etmeye çalıştılar.

Osmaniye'de şehir içme şebeke suyu ana hattında meydana gelen su patlağına müdahale eden belediye işçileri, tehlikeye aldırış etmeden çamurlu suyun içine dalıp patlağı tamir etmeye çalıştılar.


Şehir merkezinde 7 Ocak Mahallesi'nde içme suyu şebekesinde su patlağı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen Osmaniye Belediyesi ekipleri, su patlağını tamir etmek için yaklaşık 2 metrelik çukur kazarak patlayan boruya ulaştılar. Ana hatta meydana gelen su patlağı kısa sürede açılan çukuru ve çevreyi su ile doldurdu. Çevre esnafından da tepki gelince tamir ekibindeki iki işçi tehlikeye aldırmadan içi çamurlu su dolu çukura girip adeta bir dalgıç gibi suyun içine dalarak, patlağı tamir etmeye çalıştılar. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

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