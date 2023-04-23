Sulama kanalına düşen araçta 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre Osmaniye merkeze bağlı Hemite köyü ile Kırmacılı köyü arasındaki yolda seyir halinde olan İsmail Kocadallı (71) idaresindeki hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, Sağlık ve Afad ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sulama kanalına devrilen araçtan İsmail Kocadallı, eşi Hüsne Kocadallı (71) ve Fatma Yel'i (67) araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Kocadallı ve eşi Hüsne Kocadallı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yapan araçtan yaralı olarak kurtarılan Fatma Yel ise ambulansla hastaneye kaldırılı. Hayatını kaybeden Kocadallı çiftiş için ise Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.