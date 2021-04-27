Sulama kanalında boğulan çocukların cenazeleri ailelerine teslim edildi

Osmaniye'de sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazesi otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak Osmaniye'ye gelen ailelerin kaldığı merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde yaşları 9 ile 15 arasında olan 4 çocuktan biri elini yüzünü yıkamak isterken su kanalına düştü. Bunun üzerine kanal kenarındaki diğer çocuklar, düşen çocuğu kurtarmak için kanala atladı. Suda çırpınan çocukları fark eden bir köylü, Sadık Karataş (10) ve Şükran Karataş'ı (9) sudan çıkarmayı başardı. Narin Büyükçay (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Kanaldan boğulmak üzereyken çıkarılan Sadık Karataş (10) ve Şükran Karataş (9), ambulansla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan çocuklardan Sadık Karataş (10) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sulama kanalında kaybolan iki çocuğu bulmak için Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarmadan (JAK) dalgıçlar kanal içerisinde 10 kilometre boyunca arama yaptılar. Kayıp iki kız çocuğunun izine rastlanmazken, havanın kararması ile arama kurtarma çalışmalarına ara verilmişti. Gece saatlerinde ise Narin Büyükçay (15) ve Remziye Büyükçay'ın (9) cansız bedenleri kanala düştükleri yerden 200 metre uzaklıkta bulundu. Cenazeler Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Osmaniye Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Saadet Karataş (10), Narin Büyükçay (15) ve kardeşi Remziye Büyükçay'ın (9) cansız bedenleri ailelerine teslim edildi.

Cenazelerin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.