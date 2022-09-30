Sulama motoru çalan şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladan damla sulama motoru çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir tarladan damla sulama motoru çalındığı ihbarını alan Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri konuya ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sulama motoru çalan şahsın E.G. olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.G. adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen sulama motoru sahibine teslim edildi.