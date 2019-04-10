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Sumbas Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında belediye başkanlığını kazanan AK Parti’li Zeki Demiroğlu, yeni belediye meclis üyeleriyle birlikte ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Zeki Demiroğlu, yeni belediye meclis üyeleriyle birlikte ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.


Basın mensuplarının da izlediği meclis toplantısında, meclis katipleri, encümen ve komisyon üyeleri seçildi. Kapalı oylama ile meclis katipliğine asil üye olarak Cennet Kılıççeker ve Muharrem Tura seçildi. 1'inci Meclis Başkan Vekili İbrahim Halil Şanlıyurt, 2'nci Meclis Başkan Vekili ise Baki Akduman oldu. Encümen üyeliğine Erhan Gökcan ve Necati Akçakaya seçildi. Denetim Komisyonuna ise Muharrem Tura ve Cennet Kılıççeker seçildiler.


Yeni Belediye Meclisi'nin Sumbas halkına hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, "Tüm meclis üyeleriyle Sumbas için uyumlu bir şekilde çalışacağımıza inanıyorum. Ben şeffaflığa önem veren biri olarak, bu Mecliste ne konuşuluyorsa hepsini tüm halkımız ile paylaşacağız. Sokaktaki, kahvedeki vatandaşlarımız, hatta ev hanımlarımız bile burada ne karar alıyorsak, bilecekler" dedi.

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