Sumbas Emniyet Amirliği Hizmet Binası ihale edildi

AK Parti'den Sumbas Belediye Başkanı seçilen Zeki Demiroğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Milletvekili Kaya, Sumbas İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının ihalesinin Osmaniye İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünde yapıldığını belirtti. Binanın bodrum, zemin ve 1 kattan oluşacağını ve 210 gün içinde tamamlanacağını belirten Kaya, "Sumbas İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası ilçemize hayırlı olsun" dedi.