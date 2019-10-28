Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir görevine başladı

Osmaniye'nin Sumbas Kaymakamlığına atanan İdil Özdemir görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle, Sumbas Kaymakamlığına atanan İdil Özdemir, ilçeye gelerek görevine başladı. Kaymakamlık binası önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Özdemir, Sumbas ilçesinin gelişmesi ve kalkınması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

Özdemir, kendisine hoş geldin ziyaretine gelen misafirleri makamında kabul etti.

İdil Özdemir Sumbas'ın ilk kadın kaymakamı unvanını da aldı.

İdil Özdemir kimdir?

1991 yılında Burhaniye'de doğdu. İlköğretimini Burhaniye'de tamamladı. 2009 yılında İzmir Kız Lisesinden mezun oldu. 2014 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2017 yılında Eskişehir Valiliğinde kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Ankara Kızılcahamam, Balıkesir Havran, Kaymakam Refikliği stajını tamamladı. 9 Kasım 2017 - 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Bolu Seven ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yaptı. Yurt dışı staj eğitimini İngiltere'de Sheffielde Üniversitesinde tamamladı. İyi derece İngilizce ve başlangıç düzeyde Fransızca bilmektedir.