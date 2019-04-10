Sumbas Kaymakamı Orhan'dan muhtarlarla buluştu

Seçimi kazanan muhtarlara hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Orhan, "Sizler hem vatandaşın devlet nezdinde sesi hem de devletin yerelde temsilcisisiniz. Bir başka ifadeyle vatandaş ile devlet arasında adeta köprü görevi göreceksiniz. Temel vazifemiz; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının huzur ve güvenliğini sağlamak, sunulan hizmetlerden insanımızın maksimum düzeyde faydalanmasını temin etmektir. Kurumlarla iletişime önem vererek ve istişare ile kararlar alarak sorunlara çözüm getirme gayretinde olmalıyız. Hakkaniyet ve samimiyetle görevimizi yapacağız" dedi.

Toplantıda Sumbas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına 2 muhtar üyeliği seçimi yapıldı. Yusuf Kuşcu'nun tekrar seçilmesi nedeniyle üyeliği devam ederken Fehmi Eraslanın yerine ise Döğenli Mahallesi Muhtarı Emre Ozan Güvel seçildi.