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Sumbas Kaymakamından deprem açıklaması

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde akşam saatlerinde art arda yaşanan ve en şiddetlisi 3.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde akşam saatlerinde art arda yaşanan ve en şiddetlisi 3.3 büyüklüğünde olan 7 ayrı depremin ardından Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir "herhangi bir olumsuzluk yok" açıklaması geldi. Kaymakam Özdemir Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti. "Akşam saatlerinden bu yana yaşanmakta olan ve merkez üsleri ilçemiz Gafarlı, Akdam, Akçataş, Küçükçınar, Höyük köylerimiz olan depremlerde ilçe merkezimiz, beldemiz ve köylerimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir.Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi. Öte yandan AFAD verilerine göre son 1 ay içerisinde Merkez üssü Sumbas ve köyleri olan en şiddetlisi 4.1 büyüklüğünde 150'ye yakın deprem meydana geldi. Yaşanan bu doğa olayının deprem fırtınası olduğu tahmin ediliyor.

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