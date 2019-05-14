Sumbaslı çiftçiler sulama kanalı ve yol istiyor

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bir grup çiftçi ve mahalle muhtarı, hasat öncesi tarla yollarının yapılmasını istedi.

Sumbas ilçesindeki çiftçiler toplanarak, neredeyse tamamı tahrip edilen su kanallarının ve 15 kilometre uzunluğundaki bozuk tarla yollarının onarılması için basın açıklaması yaptı. Mahalle muhtarlarının da katılarak destek verdiği basın açıklamasında çiftçiler, yaklaşan hasada kadar yollarının yapılmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Tek dertlerinin çiftçilik olduğunu ifade eden Döğenli Mahalle Muhtarı Emre Ozan Güvel, yolların bozuk olmasından dolayı çiftçilerin tarlasına giderek gübresini atamadıklarını, hasatlarını yapamadıklarını söyledi. Çiftçilerin rahatlıkla tarlasına ulaşabilmesini istediklerini belirten Güvel, “Çiftçimiz tarlalarına traktörle birlikte gidemiyor. Daha önce Karaömerli Mahalle Muhtarlığı ile birlikte Sumbas Sulama Birliği'ne müracaatta da bulunduk ancak herhangi bir işlem yapılmadı. Burada 20 bin dönüm alan sulanıyor. Buğdayımızı, mısırımızı eve getiremiyoruz. Mahsulümüzü hasat etmeye biçerdöver götüremiyoruz” diye konuştu.

10 yıldır sulama kanalından yola su gittiğini, bunun da yolun çökmesine neden olduğunu kaydeden Karaömerli Mahalle Muhtarı Bilal Büyükhan ise bozuk yolların kazaya sebebiyet verdiğini söyledi.

Uzun yıllardır çiftçilik yapan Ethem Oğlakkaya, mahsullerini taşırken traktörlerinin devrildiğini ve büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Hasat zamanı tarlamıza kamyon girmiyor. Girse de batıyor. Traktörlerle yetişemiyoruz. Arazilerimizi sulamak için suyu yolun şarampolünden götürmeye çalışıyoruz. Hasadına son bir hafta kalan çiftçi mahsulünü dökmeden nasıl götürecek?” şeklinde konuştu.