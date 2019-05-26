Sumbas'ta kütüphaneye kitap ve bilgisayar desteği

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli Beldesi Aşık Halil Karabulut Halk Kütüphanesine bilgisayar ve kitap desteğinde bulunuldu.

Osmaniye Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Mehmetli Belediye Başkanı Mehmet Seyitoğlu, il genel meclis üyeleri, bazı kurum müdürleri ve muhtarların katıldığı programla Mehmetli Beldesi Aşık Halil Karabulut Halk kütüphanesine internet bağlantılı bilgisayar ve kitap desteği sağlandı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Aşık Halil Karabulut Halk Kütüphanesine internet bağlantılı bilgisayar ve kitap desteği sözlerini İl Kültür Müdürlüğünden temin ederek gerçekleştirdiklerini söyledi.