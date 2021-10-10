Sumbas'taki köy yollarında asfalt ve kilit parke çalışması

2021 yılı KÖYDES kapsamında Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresince yapımına devam eden Alibeyli köyündeki asfalt yol çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların bir an önce bitirilip vatandaşların hizmete sunulmasını istediklerini belirten Kaymakam Taşkıran, “Kaymakamlık olarak sorumluluk sahamızdaki bütün yollara azami derecede önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda ulaşım ihtiyaçlarını yerine getirmelerini istiyoruz. Bunun için köy yollarımızda başlatılan asfaltlama ve kilit parke taşı yol yapım işini en kısa süre bitirip, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Çünkü yol demek medeniyet demektir. Yol demek dostluk demektir. Yol demek birlik beraberlik ve kardeşlik demektir. Yol demek insanların zenginleşmesi demektir. Bu nedenle Sumbas ilçemizin köy yollarının ve köyler arasındaki ara bağlantı yollarının her daim kullanılabilecek şekilde hazır olması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.