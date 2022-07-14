"Süper Ay" Osmaniye semalarında görsel şölen sundu

Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu konumdayken görülen ve Süper Ay olarak bilinen dolunay, Osmaniye'de görsel şölen oluşturdu.

Osmaniye semalarında izleyenlere görsel şölen sunan dolunay, parlaklığıyla geceyi gündüze çevirdi. Gökyüzünde saçtığı parlaklığıyla göz kamaştıran Süper Ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Süper Ay, kent genelinde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.

2022 yılının en büyük dolunayı olan Süper Ay, Türkiye saati ile 21.38'de görülmeye başladı. Parlaklığı ve yavaş yavaş turuncudan beyaza dönen renkleri ile izleyenleri mest eden dolunay bu gece Dünya'dan ortalama 363.300 kilometre olan uzaklığıyla en yakın konuma geldi. Dünya ile Ay arasındaki mesafenin kısalması sonucunda görülen Süper Ay bu akşam normal dolunaydan daha büyük haliyle daha fazla ışık saçtı.

Süper Ay nedir?

Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılıyor. Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor. Dünya'ya en yakın olduğu zaman Ay, dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana gelir.