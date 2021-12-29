Suriye görevinden dönen komandolar evlatlarını öpücüklere boğdu

Osmaniye Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı'nda görevliyken 6 ay önce Suriye'ye göreve gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri yurda döndü. İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen karşılama töreninden sonra aileleri ile buluşan komandolar evlatlarını öpücüklere boğarken, yaşanan duygu dolu anlar kameralara yansıdı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı'nda görev yapan bir tabur Jandarma Özel Harekat timi yaklaşık 6 ay önce düzenlenen uğurlama töreni ile Suriye'ye gönderildi. Suriye'nin farklı noktalarında görevlendirilen komandolar görev sürelerinin tamamlanmasıyla bugün öğle saatlerinde yurda döndü. Komandolar için Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törende JÖH'lerin dosta güven düşmana korku salan komando marşını hep bir ağızdan söylemesinin ardından selamlama konuşması yapan Vali Erdinç Yılmaz, tüm komandoların yurda sağ salim dönmelerinden dolayı mutlu olduğu ifade etti.

Törenin sona ermesinin ardından aileleri ile bir araya gelen komandolar duygu dolu anlar yaşadı. Bol bol fotoğrafların çekildiği buluşmada ailelerini özleyen komando babalar çocuklarını öpücüklere boğdu. Uzun soluklu hasretlerin giderildiği buluşmada komandolar ailelerine sıkı sıkı sarılmanın mutluluğunu yaşadı.