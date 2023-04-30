Suriye'deki patlamada şehit olan polis memurunun acı haberi ailesine verildi

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde PKK/PYD terör örgütünce kullanılmak üzere bulunan patlayıcı maddenin imhası sırasında şehit olan polis memuru Resul Barutçu'nun Osmaniye'deki ailesine acı haber verildi.

Suriye'nin Telabyad bölgesinde arama tarama faaliyetleri sonucu terör örgütü PKK/PYD tarafından bombalı saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan patlayıcı maddelerin tespiti ve imhası sırasında meydana gelen patlamada 2 polis memuru yaralanmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehitlerden Osmaniyeli polis memuru Resul Barutçu'nun acı haberi Gebeli Mahallesi'nde yaşayan baba Remzi ile anne Döndü Barutçu'ya emniyet yetkilileri ve sağlık görevlileri eşliğinde verildi. Ardından Belediye Başkanı Kadir Kara ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, evlerini ziyaret ettikleri aileye taziyelerini iletti. Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.