İhlas Haber Ajansı

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TAG otoyolu Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Gaziantep yönü, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep yönü, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.


Yoğun kar yağışı dolayısıyla Osmaniye'nin Bahçe ilçesi ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesi mevkilerinde kar temizleme çalışmalarının sekteye uğramaması ve sürücülerin yolda kalmaması adına Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna girişler Osmaniye gişelerinden kapatıldı.


Öte yandan, Hatay ve Adana istikametine gitmek isteyen sürücülerin otoyola geçişlerine izin verildi.

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