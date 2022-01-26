İhlas Haber Ajansı

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TAG otoyolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep istikametine kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu ulaşıma açıldı.

Uzun kuyruk oluşturan tırların gişelerden geçişi drone ile havadan görüntülendi.


Osmaniye'de etkili olan yoğun kar yağışından dolayı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu sabah saatlerinde ulaşama kapatılmıştı. Bu kapsamda Osmaniye gişelerinden Gaziantep istikametine polis ekiplerince sürücülerin geçişine izin verilmedi. Yoğun çalışmalar neticesinde kapanan otoyol ulaşıma açıldı. Ağır vasıta, otobüs ve küçük araçların geçişine izin verildi. Uzun kuyruk oluşturan tırların gişelerden geçişi de drone ile havadan görüntülendi.

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