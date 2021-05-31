Taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Osmaniye'de göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan yol uygulamasında taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 şahıs, 4'ü Özbekistan, 21'i Afganistan uyruklu olmak üzere 25 düzensiz göçmenle birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik Bahçe ve Düziçi ilçelerinde uygulama yaptı. Uygulama kapsamında jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan iki ayrı takside 4'ü Özbekistan, 21'i Afganistan uyruklu olmak üzere 25 düzensiz göçmen yakalandı. Araçların arka koltuk ve bagaj kısmından indirilen 25 düzensiz göçmen jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Taksi şoförleri hakkında ‘Göçmen kaçakçılığı' suçundan idari işlem başlatıldığı öğrenildi.