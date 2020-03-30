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Tan Sipahi: "Korona virüs sokaktaki canlarımızı da etkiliyor"

İş adamı Tan Sipahi, korona virüsün sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini söyledi.


Tan Sipahi, yaptığı açıklamada, korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler sokak hayvanlarını mağdur ettiğini belirterek, "Evrensel etkisi olan zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte de sokak hayvanlarımızın beslenmelerine katkı sağlamalıyız ve onların da birer can olduğunu unutmamalıyız. Aynı zamanda korona virüsün hayvanlardan insanlara bulaştığı şeklindeki kulaktan dolma, asılsız bilgilerden etkilenmemeliyiz. Bu asılsız bilgi nedeniyle evcil hayvanlarını sokaklara terk edenleri kınıyorum."


Sokak hayvanları için bir kap su ve bir kap yemeğin yeterli olacağını belirten Sipahi, "Evlerimizin önüne bir kap su bırakırsak sokaktaki canlarımız faydalanabilir. Aynı zamanda biraz yemek veya mama koyarak sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarımı karşılayabiliriz" diye konuştu.

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