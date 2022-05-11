İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 8'i ağır 15 yaralı

Osmaniye’de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda tarım işçilerini taşıyan kamyonetin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 8’i ağır 15 kişi yaralandı.

Osmaniye'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda tarım işçilerini taşıyan kamyonetin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 8'i ağır 15 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Çanakkale'ye çalışmak için giden mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet Sait Avcı yönetimindeki 01 KL 831 plakalı kamyonet, TAG Otoyolu'nun Düziçi ilçesine bağlı Taşoluk mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 8'i ağır 15 kişi yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.