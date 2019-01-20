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Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Hasan A. ( 61), evde oturduğu sırada eşi Hürü A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan A. eline geçirdiği bıçakla eşini bıçakladı. Evden bağrışma sesleri duyan komşuları durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hürü A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi . Eşini bıçaklayarak öldüren Hasan A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hürü A.'nın cenazesi Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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