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Tekerlekli sandalyeler engelli sporculara teslim edildi

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen tekerlekli sandalyeler engelli 2 sporcuya teslim edildi.


Bedensel engelli sporcuların engel durumu ve branşın özelliği dikkate alınarak kişiye özel üretilen tekerlekli sandalyeler, belirlenen sporculara Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu tarafından verildi.


Loğoğlu, bedensel engelli sporcuların sportif faaliyetlerine katkı sağlamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün desteklerinin tüm yurtta devam ettiğini belirterek, "Bedensel engelli sporcuların engel durumu ve branşın özelliği dikkate alınarak kişiye özel üretilen tekerlekli sandalyelerden biri 7 Ocak Bedensel Engeliler Spor Kulübünden Kerim Küçük ve Düziçi Bedensel Engeliler Spor Kulübü'nden Muhammet Uçar'a teslim ettik" dedi.


Bölgesel Ligde mücadele eden 7 Ocak Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı forması giyen Kerim Küçük, sporla hayata bağlandıklarını, kendisine hediye edilen tekerlekli sandalye ile mutlu olduğunu söyledi. Genç sporcu ilk hedefinin takımıyla şampiyonluk yaşamak olduğunu ifade ederken, gelecekte milli takım formasını giymenin hayalini kurduğunu belirtti.

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