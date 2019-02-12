Tekstil atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Osmaniye Belediyesi tarafından tekstil atıklarının toplanarak geri dönüşüme kazandırılması ile ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlanmış olacak.

Osmaniye Belediyesi tarafından uygulamaya konulan şehrin 80 ayrı noktasına yerleştirilen atık tekstil kutularında toplanan tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasıyla ilk etapta yaklaşık 450 ihtiyaç sahibine yardımda bulunulacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmaniye Belediyesi tarafından daha önceden belirlenmiş öğrenci ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekstil atıklarından elde edilen gelir ile vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Şehrimizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz kutularda toplanacak olan tekstil atıklarımız ile hem şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağız hem de ihtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşlarımıza katkı sağlamış olacağız. Siz değerli hemşerilerimizden kullanılmayacak, deforme olmuş ayakkabı, kemer, çanta ve tüm tekstil atıklarını oluşturduğumuz noktalara atarak bu projeye katkı sağlamalarını rica ediyorum" dedi.